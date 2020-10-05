النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924

الفيروس سلب الحياة من 11 مريضاً في يوم

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، أنه جرى تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة طولكرم سجلت أعلى عدد من إصابات بإجمالي 98 حالة، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 77 حالة، وبلغ عدد الإصابات في قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 52924 تعافى منها 44955 وبلغت الوفيات 402.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، أنه جرى تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة طولكرم سجلت أعلى عدد من إصابات بإجمالي 98 حالة، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 77 حالة، وبلغ عدد الإصابات في قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 52924 تعافى منها 44955 وبلغت الوفيات 402.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
06:17 PM

"كورونا" يصيب 491 فلسطينياً.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 52924

الفيروس سلب الحياة من 11 مريضاً في يوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، أنه جرى تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن محافظة طولكرم سجلت أعلى عدد من إصابات بإجمالي 98 حالة، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 77 حالة، وبلغ عدد الإصابات في قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 52924 تعافى منها 44955 وبلغت الوفيات 402.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,635
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,473
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,122

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة