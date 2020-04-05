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كورونا يصل للـ 961 إصابة في العرق

تسجيل 5 حالات وفاة جديدة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 961 إصابة مؤكدة بعدما تم تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشملت الإصابات الجديدة بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وبابل وكربلاء وكركوك وذي قار.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يصل للـ 961 إصابة في العرق
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 961 إصابة مؤكدة بعدما تم تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشملت الإصابات الجديدة بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وبابل وكربلاء وكركوك وذي قار.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279 حالة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:04 PM

كورونا يصل للـ 961 إصابة في العرق

تسجيل 5 حالات وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا " في العراق إلى 961 إصابة مؤكدة بعدما تم تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشملت الإصابات الجديدة بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وبابل وكربلاء وكركوك وذي قار.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279 حالة.

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