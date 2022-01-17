الانضباط تغرِّم الأهلي بسبب 30 عبوة ماء

أصدرت ثلاثة قرارات انضباطية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بتغريم فريق الأهلي 105 آلاف ريال نتيجة قيام جماهيره في مباراة الفريق أمام الهلال برمي 13 علبة ماء في الدقيقة الـ70، و17 علبة أخرى في الدقيقة الـ90 داخل الملعب.

كما قررت اللجنة قبول احتجاج نادي الفتح ضد نادي الاتحاد بسبب أهلية مشاركة اللاعب مهند مصطفى الشنقيطي "شكليًّا"، ورفضه "موضوعيًّا"، ومصادرة رسوم الاحتجاج.

هذا، وقد عاقبت اللجنة سلطان الدوسري لاعب نجران بالإيقاف مباراتين، وتغريمه 15 ألف ريال؛ وذلك لقيامه بارتكاب سلوك مشين تجاه لاعب الفريق المنافس.