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استغرقت 17 ساعة.. عملية نوعية لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي

الفريق الطبي استخدم رقعة من الذراع لترميم الجرح مع إعادة التروية الدموية لها

تمكَّن - بفضل الله - فريق طبي جراحي بقيادة استشاريَّي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرقبة والترميم، الدكتور مبارك شايع القحطاني والدكتور علي مهدي القناص، من إجراء عملية نوعية ومهمة لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي، وذلك في عملية استغرقت ١٧ ساعة.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن الفريق الطبي استأصل الورم، وقام بتشريح العقد اللمفاوية بكلتا جهتَي الرقبة، والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية بمشاركة أطباء قسم الأنسجة. كما تم أخذ رقعة من ذراع المريض لترميم الجرح، مع إعادة التروية الدموية لها، وتم نقل المريض لقسم العناية المركزة للاطمئنان عليه.

وأُجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي المكون من عدد من الاختصاصيين في التخصص ذاته، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور وائل رشدي، وفريق التمريض بقيادة الممرضة صالحة.

وبدوره، أوضح الدكتور مبارك القحطاني أن هذه العملية تعتبر الأولى لفريق جراحة أورام الرأس والرقبة في المستشفى باستخدام رقعة من هذا النوع، وإعادة التروية الدموية لها بمستشفى عسير المركزي، وذلك - بفضل الله - ثم توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وتوافر الإمكانيات الطبية.

كما قدم أعضاء الفريق الطبي شكرهم للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وكذلك للمساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على متابعتهما.

مستشفى عسير المركزي استئصال ورم عملية جراحية عسير

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استغرقت 17 ساعة.. عملية نوعية لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي
سبق

تمكَّن - بفضل الله - فريق طبي جراحي بقيادة استشاريَّي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرقبة والترميم، الدكتور مبارك شايع القحطاني والدكتور علي مهدي القناص، من إجراء عملية نوعية ومهمة لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي، وذلك في عملية استغرقت ١٧ ساعة.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن الفريق الطبي استأصل الورم، وقام بتشريح العقد اللمفاوية بكلتا جهتَي الرقبة، والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية بمشاركة أطباء قسم الأنسجة. كما تم أخذ رقعة من ذراع المريض لترميم الجرح، مع إعادة التروية الدموية لها، وتم نقل المريض لقسم العناية المركزة للاطمئنان عليه.

وأُجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي المكون من عدد من الاختصاصيين في التخصص ذاته، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور وائل رشدي، وفريق التمريض بقيادة الممرضة صالحة.

وبدوره، أوضح الدكتور مبارك القحطاني أن هذه العملية تعتبر الأولى لفريق جراحة أورام الرأس والرقبة في المستشفى باستخدام رقعة من هذا النوع، وإعادة التروية الدموية لها بمستشفى عسير المركزي، وذلك - بفضل الله - ثم توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وتوافر الإمكانيات الطبية.

كما قدم أعضاء الفريق الطبي شكرهم للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وكذلك للمساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على متابعتهما.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:42 PM

استغرقت 17 ساعة.. عملية نوعية لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي

الفريق الطبي استخدم رقعة من الذراع لترميم الجرح مع إعادة التروية الدموية لها

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بندر آل عوض - عسير
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5,916

تمكَّن - بفضل الله - فريق طبي جراحي بقيادة استشاريَّي طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرقبة والترميم، الدكتور مبارك شايع القحطاني والدكتور علي مهدي القناص، من إجراء عملية نوعية ومهمة لاستئصال ورم من لسان مريض بمستشفى عسير المركزي، وذلك في عملية استغرقت ١٧ ساعة.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أن الفريق الطبي استأصل الورم، وقام بتشريح العقد اللمفاوية بكلتا جهتَي الرقبة، والتأكد من عدم وجود خلايا سرطانية بمشاركة أطباء قسم الأنسجة. كما تم أخذ رقعة من ذراع المريض لترميم الجرح، مع إعادة التروية الدموية لها، وتم نقل المريض لقسم العناية المركزة للاطمئنان عليه.

وأُجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي المكون من عدد من الاختصاصيين في التخصص ذاته، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور وائل رشدي، وفريق التمريض بقيادة الممرضة صالحة.

وبدوره، أوضح الدكتور مبارك القحطاني أن هذه العملية تعتبر الأولى لفريق جراحة أورام الرأس والرقبة في المستشفى باستخدام رقعة من هذا النوع، وإعادة التروية الدموية لها بمستشفى عسير المركزي، وذلك - بفضل الله - ثم توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وتوافر الإمكانيات الطبية.

كما قدم أعضاء الفريق الطبي شكرهم للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وكذلك للمساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على متابعتهما.

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