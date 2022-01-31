النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رداً على الانقلاب العسكري.. الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو

اشترط لإلغاء القرار إعادة النظام الدستوري في البلاد

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على "تويتر" أنه صوّت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعُلقت عضوية بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، هنا غينيا ومالي.

واستولى العسكريون على السلطة في 24 يناير، ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رداً على الانقلاب العسكري.. الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو
سبق

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على "تويتر" أنه صوّت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعُلقت عضوية بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، هنا غينيا ومالي.

واستولى العسكريون على السلطة في 24 يناير، ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:41 PM

رداً على الانقلاب العسكري.. الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو

اشترط لإلغاء القرار إعادة النظام الدستوري في البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,016

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على "تويتر" أنه صوّت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعُلقت عضوية بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، هنا غينيا ومالي.

واستولى العسكريون على السلطة في 24 يناير، ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة