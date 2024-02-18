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أمير الرياض يودع سفير الأوروغواي لدى المملكة

استقبل رئيس مجلس الغرف السعودية

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية، كارلوس بنتانكور، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده في المملكة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه، بقصر الحكم, رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية، بمناسبة استضافة غرفة الرياض لاجتماع المجلس الـ 103 في مدينة الرياض.

ورحب أمير منطقة الرياض، بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم، مؤكدًا أهمية دورهم في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهاماتهم الإيجابية والوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، عن شكرهم لأمير الرياض، على دعمه لأعمال الغرف السعودية واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية.

وفي ختام الاستقبال، تسلم الأمير فيصل بن بندر، هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية.

أمير الرياض سفير الأوروغواي لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يودع سفير الأوروغواي لدى المملكة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية، كارلوس بنتانكور، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده في المملكة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه، بقصر الحكم, رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية، بمناسبة استضافة غرفة الرياض لاجتماع المجلس الـ 103 في مدينة الرياض.

ورحب أمير منطقة الرياض، بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم، مؤكدًا أهمية دورهم في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهاماتهم الإيجابية والوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، عن شكرهم لأمير الرياض، على دعمه لأعمال الغرف السعودية واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية.

وفي ختام الاستقبال، تسلم الأمير فيصل بن بندر، هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:39 PM

أمير الرياض يودع سفير الأوروغواي لدى المملكة

استقبل رئيس مجلس الغرف السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية، كارلوس بنتانكور، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده في المملكة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه، بقصر الحكم, رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية، بمناسبة استضافة غرفة الرياض لاجتماع المجلس الـ 103 في مدينة الرياض.

ورحب أمير منطقة الرياض، بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم، مؤكدًا أهمية دورهم في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهاماتهم الإيجابية والوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية، عن شكرهم لأمير الرياض، على دعمه لأعمال الغرف السعودية واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية.

وفي ختام الاستقبال، تسلم الأمير فيصل بن بندر، هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية.

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