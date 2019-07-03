النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكهرباء" ترد على شكوى مواطن بسامر جدة عن تكرار انقطاعات التيار

قالت لـ"سبق": المنزل يتغذى من "13119" والعطل بأحد الكوابل وأعدنا الخدمة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء ملابسات الانقطاعات التي حدثت بحي السامر شمال شرق محافظة جدة عقب شكوى المواطن بندر القطاع بشأن تكرار انقطاعات الكهرباء بالحي.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في ردٍ لها على استفسار من "سبق"، إن إمدادات التيار الكهربائي إلى الحي المذكور آمنة وسليمة والحمد لله، مشيرة إلى أن الانقطاعات قد تكررت على المغذي الخاص بالمشترك قبل شهر رمضان الماضي نظرًا لوجود كابل يحتاج إلى إحلال بطول 250 مترًا.

وتابعت: وقد تم استبدال الامتداد المذكور من الكابل بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في العشرين من رمضان الماضي وتم تمديد كابل مرن مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية للجزء المحدد من الحي أثناء عملية الاستبدال.

وبيّنت أن حي السامر يتغذى من محطات تحويل متعددة وعبر 20 مغذيًا متوسط الجهد، ومنها المغذي رقم 19 الذي يمد منزل المشترك بندر القطاع، والذي يتغذى من محطة التوزيع رقم 13119، علمًا بأن الشركة تتابع أي انقطاعات في الحي منذ بداية العام وتعمل على حلها فورًا، ومنها الانقطاع الذي حدث بتاريخ 28 يونيو 2019، والذي كان بسبب عطل بكابل متوسط الجهد، وتمت إعادة التيار خلال 37 دقيقة فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهرباء" ترد على شكوى مواطن بسامر جدة عن تكرار انقطاعات التيار
سبق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء ملابسات الانقطاعات التي حدثت بحي السامر شمال شرق محافظة جدة عقب شكوى المواطن بندر القطاع بشأن تكرار انقطاعات الكهرباء بالحي.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في ردٍ لها على استفسار من "سبق"، إن إمدادات التيار الكهربائي إلى الحي المذكور آمنة وسليمة والحمد لله، مشيرة إلى أن الانقطاعات قد تكررت على المغذي الخاص بالمشترك قبل شهر رمضان الماضي نظرًا لوجود كابل يحتاج إلى إحلال بطول 250 مترًا.

وتابعت: وقد تم استبدال الامتداد المذكور من الكابل بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في العشرين من رمضان الماضي وتم تمديد كابل مرن مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية للجزء المحدد من الحي أثناء عملية الاستبدال.

وبيّنت أن حي السامر يتغذى من محطات تحويل متعددة وعبر 20 مغذيًا متوسط الجهد، ومنها المغذي رقم 19 الذي يمد منزل المشترك بندر القطاع، والذي يتغذى من محطة التوزيع رقم 13119، علمًا بأن الشركة تتابع أي انقطاعات في الحي منذ بداية العام وتعمل على حلها فورًا، ومنها الانقطاع الذي حدث بتاريخ 28 يونيو 2019، والذي كان بسبب عطل بكابل متوسط الجهد، وتمت إعادة التيار خلال 37 دقيقة فقط.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:39 PM

"الكهرباء" ترد على شكوى مواطن بسامر جدة عن تكرار انقطاعات التيار

قالت لـ"سبق": المنزل يتغذى من "13119" والعطل بأحد الكوابل وأعدنا الخدمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
4,520

كشفت الشركة السعودية للكهرباء ملابسات الانقطاعات التي حدثت بحي السامر شمال شرق محافظة جدة عقب شكوى المواطن بندر القطاع بشأن تكرار انقطاعات الكهرباء بالحي.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في ردٍ لها على استفسار من "سبق"، إن إمدادات التيار الكهربائي إلى الحي المذكور آمنة وسليمة والحمد لله، مشيرة إلى أن الانقطاعات قد تكررت على المغذي الخاص بالمشترك قبل شهر رمضان الماضي نظرًا لوجود كابل يحتاج إلى إحلال بطول 250 مترًا.

وتابعت: وقد تم استبدال الامتداد المذكور من الكابل بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في العشرين من رمضان الماضي وتم تمديد كابل مرن مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية للجزء المحدد من الحي أثناء عملية الاستبدال.

وبيّنت أن حي السامر يتغذى من محطات تحويل متعددة وعبر 20 مغذيًا متوسط الجهد، ومنها المغذي رقم 19 الذي يمد منزل المشترك بندر القطاع، والذي يتغذى من محطة التوزيع رقم 13119، علمًا بأن الشركة تتابع أي انقطاعات في الحي منذ بداية العام وتعمل على حلها فورًا، ومنها الانقطاع الذي حدث بتاريخ 28 يونيو 2019، والذي كان بسبب عطل بكابل متوسط الجهد، وتمت إعادة التيار خلال 37 دقيقة فقط.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,572
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,404
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,819
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,364

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة