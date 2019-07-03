"الكهرباء" ترد على شكوى مواطن بسامر جدة عن تكرار انقطاعات التيار

قالت لـ"سبق": المنزل يتغذى من "13119" والعطل بأحد الكوابل وأعدنا الخدمة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء ملابسات الانقطاعات التي حدثت بحي السامر شمال شرق محافظة جدة عقب شكوى المواطن بندر القطاع بشأن تكرار انقطاعات الكهرباء بالحي.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في ردٍ لها على استفسار من "سبق"، إن إمدادات التيار الكهربائي إلى الحي المذكور آمنة وسليمة والحمد لله، مشيرة إلى أن الانقطاعات قد تكررت على المغذي الخاص بالمشترك قبل شهر رمضان الماضي نظرًا لوجود كابل يحتاج إلى إحلال بطول 250 مترًا.

وتابعت: وقد تم استبدال الامتداد المذكور من الكابل بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة في العشرين من رمضان الماضي وتم تمديد كابل مرن مؤقت لضمان استمرار التغذية الكهربائية للجزء المحدد من الحي أثناء عملية الاستبدال.

وبيّنت أن حي السامر يتغذى من محطات تحويل متعددة وعبر 20 مغذيًا متوسط الجهد، ومنها المغذي رقم 19 الذي يمد منزل المشترك بندر القطاع، والذي يتغذى من محطة التوزيع رقم 13119، علمًا بأن الشركة تتابع أي انقطاعات في الحي منذ بداية العام وتعمل على حلها فورًا، ومنها الانقطاع الذي حدث بتاريخ 28 يونيو 2019، والذي كان بسبب عطل بكابل متوسط الجهد، وتمت إعادة التيار خلال 37 دقيقة فقط.