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كابل.. إطلاق نار في محيط السفارة الروسية وسماع صفارات سيارات الشرطة

الغموض يلف ملابسات الحادث

أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.
وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.
وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.
ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كابل.. إطلاق نار في محيط السفارة الروسية وسماع صفارات سيارات الشرطة
سبق

أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.
وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.
وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.
ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
03:33 PM

كابل.. إطلاق نار في محيط السفارة الروسية وسماع صفارات سيارات الشرطة

الغموض يلف ملابسات الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.
وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.
وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.
ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث.

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