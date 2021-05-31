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"أدبي الأحساء" يعود لاستئناف نشاطاته في مقره.. 25 شوال

بتدشين إصداراته الجديدة واستقبال زوار المقهى الثقافي

يقيم نادي الأحساء الأدبي، مساء الأحد، الموافق 25 من شوال الجاري 1442هـ، السادس من يونيو 2021م، أولى فعالياته الحضورية في مقر النادي، بتدشين إصداراته الجديدة واستقبال زوار المقهى الثقافي وديوانية المثقفين وركن الأديب الصغير، وفق الاشتراطات الوقائية المطلوبة.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن النادي سيفتح أبوابه للمثقفين والمثقفات والطفل والأمهات في حدود الاشتراطات الوقائية المطلوبة، وسيقوم النادي، بإذن الله، بتنفيذ ثلاثين في المئة من برامجه حضوريا خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف" الشهري": إن هذا الإجراء يأتي رغبةً من النادي في الاستفادة من الإجازة بما يخدم المثقفين والمثقفات والأسر في الأحساء، ‏مع الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية وتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ حرصاً على سلامة الجميع وتنفيذاً للتوجيهات الخاص بالوقاية والمحافظة على السلامة.

يُذكر أن إصدارات "أدبي الأحساء" خلال جائحة كورونا، بلغت 25 إصداراً، شملت الشعر والقصة والرواية والنقد والسيرة الذاتية وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الأحساء" يعود لاستئناف نشاطاته في مقره.. 25 شوال
سبق

يقيم نادي الأحساء الأدبي، مساء الأحد، الموافق 25 من شوال الجاري 1442هـ، السادس من يونيو 2021م، أولى فعالياته الحضورية في مقر النادي، بتدشين إصداراته الجديدة واستقبال زوار المقهى الثقافي وديوانية المثقفين وركن الأديب الصغير، وفق الاشتراطات الوقائية المطلوبة.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن النادي سيفتح أبوابه للمثقفين والمثقفات والطفل والأمهات في حدود الاشتراطات الوقائية المطلوبة، وسيقوم النادي، بإذن الله، بتنفيذ ثلاثين في المئة من برامجه حضوريا خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف" الشهري": إن هذا الإجراء يأتي رغبةً من النادي في الاستفادة من الإجازة بما يخدم المثقفين والمثقفات والأسر في الأحساء، ‏مع الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية وتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ حرصاً على سلامة الجميع وتنفيذاً للتوجيهات الخاص بالوقاية والمحافظة على السلامة.

يُذكر أن إصدارات "أدبي الأحساء" خلال جائحة كورونا، بلغت 25 إصداراً، شملت الشعر والقصة والرواية والنقد والسيرة الذاتية وغيرها.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
05:46 PM

"أدبي الأحساء" يعود لاستئناف نشاطاته في مقره.. 25 شوال

بتدشين إصداراته الجديدة واستقبال زوار المقهى الثقافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يقيم نادي الأحساء الأدبي، مساء الأحد، الموافق 25 من شوال الجاري 1442هـ، السادس من يونيو 2021م، أولى فعالياته الحضورية في مقر النادي، بتدشين إصداراته الجديدة واستقبال زوار المقهى الثقافي وديوانية المثقفين وركن الأديب الصغير، وفق الاشتراطات الوقائية المطلوبة.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن النادي سيفتح أبوابه للمثقفين والمثقفات والطفل والأمهات في حدود الاشتراطات الوقائية المطلوبة، وسيقوم النادي، بإذن الله، بتنفيذ ثلاثين في المئة من برامجه حضوريا خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف" الشهري": إن هذا الإجراء يأتي رغبةً من النادي في الاستفادة من الإجازة بما يخدم المثقفين والمثقفات والأسر في الأحساء، ‏مع الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية وتفعيل تطبيق "توكلنا"؛ حرصاً على سلامة الجميع وتنفيذاً للتوجيهات الخاص بالوقاية والمحافظة على السلامة.

يُذكر أن إصدارات "أدبي الأحساء" خلال جائحة كورونا، بلغت 25 إصداراً، شملت الشعر والقصة والرواية والنقد والسيرة الذاتية وغيرها.

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