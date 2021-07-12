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الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ

دعت الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

تتواصل جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ؛ حيث تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل -بإذن الله- الخروج بموسم حج صحي وآمن؛ خاصة في ظل الأوضاع الصحية العالمية؛ إثر جائحة كوفيد 19، التي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تُحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من مهددات الجائحة.

وفي هذا السياق تحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية؛ لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، ودعت وزارة الصحة جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية، وضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ؛ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

وقد هيّأت "الصحة" عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي)، وعدد 6 مراكز صحية (مركزين في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى)، وجميعها ستقدم الخدمات العلاجية للحجاج طالبي الخدمات الصحية.

كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.. بالإضافة إلى ذلك كثفت "الصحة" استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم توفير عدد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

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الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ
سبق

تتواصل جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ؛ حيث تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل -بإذن الله- الخروج بموسم حج صحي وآمن؛ خاصة في ظل الأوضاع الصحية العالمية؛ إثر جائحة كوفيد 19، التي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تُحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من مهددات الجائحة.

وفي هذا السياق تحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية؛ لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، ودعت وزارة الصحة جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية، وضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ؛ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

وقد هيّأت "الصحة" عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي)، وعدد 6 مراكز صحية (مركزين في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى)، وجميعها ستقدم الخدمات العلاجية للحجاج طالبي الخدمات الصحية.

كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.. بالإضافة إلى ذلك كثفت "الصحة" استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم توفير عدد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:33 AM

الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ

دعت الوزارة جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تتواصل جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ؛ حيث تنفذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل -بإذن الله- الخروج بموسم حج صحي وآمن؛ خاصة في ظل الأوضاع الصحية العالمية؛ إثر جائحة كوفيد 19، التي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تُحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج من مهددات الجائحة.

وفي هذا السياق تحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية؛ لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، ودعت وزارة الصحة جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي، ولبس الكمامة، والحفاظ على النظافة الشخصية، وضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ؛ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.

وقد هيّأت "الصحة" عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي)، وعدد 6 مراكز صحية (مركزين في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى)، وجميعها ستقدم الخدمات العلاجية للحجاج طالبي الخدمات الصحية.

كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.. بالإضافة إلى ذلك كثفت "الصحة" استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم توفير عدد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

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