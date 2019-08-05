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"الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم

أجريت لها عملية منظار لإزالة حصوة كبيرة في القناة الصفراوية

أنقذت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى لتسمم بالدم في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.

وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر ٦٤ عاماً، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها ٢ سنتيمتر.

مستشفى النور أتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.

المركز أجرى التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشر والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.

الحاجة التركية استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم
سبق

أنقذت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى لتسمم بالدم في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.

وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر ٦٤ عاماً، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها ٢ سنتيمتر.

مستشفى النور أتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.

المركز أجرى التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشر والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.

الحاجة التركية استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:41 PM

"الصحة": إنقاذ حاجة تركية من تسمم في الدم

أجريت لها عملية منظار لإزالة حصوة كبيرة في القناة الصفراوية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,435

أنقذت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حاجة تركية تعرضت لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة والتهاب أدى لتسمم بالدم في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة واحدة.

وكانت الحاجة التركية البالغة من العمر ٦٤ عاماً، قد أدخلت لمستشفى النور حيث تبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسة بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها ٢ سنتيمتر.

مستشفى النور أتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر نظام إحالتي، وفي وقت سريع تم قبول الحالة وتحويلها حيث استقبلها مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد ومركز المناظير المتقدمة بالمدينة الطبية.

المركز أجرى التحاليل والأشعة اللازمة وعملية تنظير مجهري للقنوات الكبدية وتم تشخيص حالة الانسداد بسبب الحصوة، وإجراء عملية إزالتها بالمنظار تحت التخدير الكامل، حيث تم تهشيم الحصوة بطريقة ميكانيكية تحت مراقبة التنظير المباشر والأشعة، وإزالة الحصوة بالكامل والتأكد من خلو القناة الصفراوية وسلامتها.

الحاجة التركية استقرت حالتها الصحية وتماثلت للشفاء.

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