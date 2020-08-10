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"الجوني" يقف على أعمال ترحيل 670 ألف مقرر مدرسي بتعليم عسير

تمهيدًا لتوزيعها على المدارس حسب الخطط الموضوعة لكل المراحل

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم، على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم؛ تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة؛ في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور؛ لافتًا إلى أنه تم ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر حتى يوم أمس، وتتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه.

وكانت إدارة التجهيزات المدرسية قد صممت برنامجًا إلكترونيًّا يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجوني" يقف على أعمال ترحيل 670 ألف مقرر مدرسي بتعليم عسير
سبق

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم، على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم؛ تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة؛ في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور؛ لافتًا إلى أنه تم ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر حتى يوم أمس، وتتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه.

وكانت إدارة التجهيزات المدرسية قد صممت برنامجًا إلكترونيًّا يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:18 PM

"الجوني" يقف على أعمال ترحيل 670 ألف مقرر مدرسي بتعليم عسير

تمهيدًا لتوزيعها على المدارس حسب الخطط الموضوعة لكل المراحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صباح اليوم، على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم؛ تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة؛ في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور؛ لافتًا إلى أنه تم ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر حتى يوم أمس، وتتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه.

وكانت إدارة التجهيزات المدرسية قد صممت برنامجًا إلكترونيًّا يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.

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