تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن رياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.