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"أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

مراقبو بلدية المليساء رصدوا ازدحامًا وعدم التزام بالتباعد والكمامات

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، هايبر ماركت شهيرًا جنوب جدة على طريق جده الليث؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة رصدوا ازدحامًا، مع عدم التزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود معقمات، وكذلك عدم وجود كمامات؛ ما أدى لإغلاقه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام حياله.

وقال "الزهراني" إنه لا تهاون في ذلك، وسيتم تطبيق النظام بحزم، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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"أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، هايبر ماركت شهيرًا جنوب جدة على طريق جده الليث؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة رصدوا ازدحامًا، مع عدم التزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود معقمات، وكذلك عدم وجود كمامات؛ ما أدى لإغلاقه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام حياله.

وقال "الزهراني" إنه لا تهاون في ذلك، وسيتم تطبيق النظام بحزم، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:28 PM

"أمانة جدة" تُغلق "هايبر ماركت" شهيرًا لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

مراقبو بلدية المليساء رصدوا ازدحامًا وعدم التزام بالتباعد والكمامات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، هايبر ماركت شهيرًا جنوب جدة على طريق جده الليث؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة رصدوا ازدحامًا، مع عدم التزام بالتباعد الجسدي وعدم وجود معقمات، وكذلك عدم وجود كمامات؛ ما أدى لإغلاقه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام حياله.

وقال "الزهراني" إنه لا تهاون في ذلك، وسيتم تطبيق النظام بحزم، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

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