وفاة والدة اللواء خالد المقبل

تُوفيت اليوم والدة اللواء خالد بن عبدالله المقبل، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ سابقاً، وستؤدّى صلاة الميت على الفقيدة بعد صلاة عصر اليوم، في مقبرة شمال الرياض.

رحم الله الفقيدة وألهم أهلها الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".