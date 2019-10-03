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وزير العمل يعتمد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص

أكد أن القرار هدفه تعزيز بيئة عمل آمنة وصيانة خصوصية الفرد وكرامته

أصدر وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للوزير "الراجحي" عبر حسابه في "تويتر"، أوضح خلاله أن القرار يأتي لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.

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وزير العمل يعتمد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للوزير "الراجحي" عبر حسابه في "تويتر"، أوضح خلاله أن القرار يأتي لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:47 AM

وزير العمل يعتمد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية للعاملين بالقطاع الخاص

أكد أن القرار هدفه تعزيز بيئة عمل آمنة وصيانة خصوصية الفرد وكرامته

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عبدالله العنزي - الرياض
1
890

أصدر وزير العمل والتنمية والاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأربعاء، قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح للوزير "الراجحي" عبر حسابه في "تويتر"، أوضح خلاله أن القرار يأتي لتعزيز بيئة العمل الآمنة، والتي تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها.

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