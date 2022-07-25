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"الصحة" تحذر: هذا ما تفعله النظارات المقلدة بعينك

قالت: "الأصلية" آمنة وتحمي من الأشعة فوق البنفسجية

حذرت وزارة الصحة من أن النظارات المقلدة قد تتسبب بضعف النظر والصداع وجفاف العين.
وقالت وزارة الصحة اليوم عبر منشور توعوي: النظارات الأصلية مريحة وآمنة وتوفر الحماية واسمها يكون منقوشًا ومحفورًا من الداخل، كما أن اسم الماركة يظهر على العدسات ولا يظهر إلا عند تعرضها للضوء، وهي توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن شراؤها من الوكلاء المعتمدين والحصول على كرت ضمان ورقم تسلسلي.
وأردفت الوزارة: النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة في اللبس، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة وقد تعرض العين إلى الأشعة فوق البنفسجية.

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"الصحة" تحذر: هذا ما تفعله النظارات المقلدة بعينك
سبق

حذرت وزارة الصحة من أن النظارات المقلدة قد تتسبب بضعف النظر والصداع وجفاف العين.
وقالت وزارة الصحة اليوم عبر منشور توعوي: النظارات الأصلية مريحة وآمنة وتوفر الحماية واسمها يكون منقوشًا ومحفورًا من الداخل، كما أن اسم الماركة يظهر على العدسات ولا يظهر إلا عند تعرضها للضوء، وهي توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن شراؤها من الوكلاء المعتمدين والحصول على كرت ضمان ورقم تسلسلي.
وأردفت الوزارة: النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة في اللبس، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة وقد تعرض العين إلى الأشعة فوق البنفسجية.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
02:16 PM

"الصحة" تحذر: هذا ما تفعله النظارات المقلدة بعينك

قالت: "الأصلية" آمنة وتحمي من الأشعة فوق البنفسجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
25,872

حذرت وزارة الصحة من أن النظارات المقلدة قد تتسبب بضعف النظر والصداع وجفاف العين.
وقالت وزارة الصحة اليوم عبر منشور توعوي: النظارات الأصلية مريحة وآمنة وتوفر الحماية واسمها يكون منقوشًا ومحفورًا من الداخل، كما أن اسم الماركة يظهر على العدسات ولا يظهر إلا عند تعرضها للضوء، وهي توفر حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن شراؤها من الوكلاء المعتمدين والحصول على كرت ضمان ورقم تسلسلي.
وأردفت الوزارة: النظارات المقلدة تتسبب في ضعف النظر والصداع وجفاف العين، ولا توفر حماية كافية من الشمس، ويمكن ملاحظة ذلك عند لبسها، كما أنها مصنعة من معادن رخيصة والمفاصل تكون غير محكمة وغير مريحة في اللبس، وهي لا تملك خاصية الاستقطاب وبالتالي لا تمنع الأشعة المنعكسة، وهي ذات صبغة داكنة وقد تعرض العين إلى الأشعة فوق البنفسجية.

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