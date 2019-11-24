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"رويترز": استبعاد 25 مرشحًا من بين 98 تقدموا لانتخابات الرئاسة الليبية

عملية أولية يمكن الطعن عليها

نقلت "رويترز" عن مصدر في لجنة الانتخابات الليبية، اليوم "الأربعاء"، أن "اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحًا رئاسيًا مسجلًا"، وذلك في عملية أولية يمكن الطعن عليها.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين الماضي، باب الترشح أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم لخوض سباق انتخابات الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر المقبل، بعد تسلم ملفات أكثر من 98 مرشحًا، بينهم سيدتان فقط، وهن: رئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.

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"رويترز": استبعاد 25 مرشحًا من بين 98 تقدموا لانتخابات الرئاسة الليبية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر في لجنة الانتخابات الليبية، اليوم "الأربعاء"، أن "اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحًا رئاسيًا مسجلًا"، وذلك في عملية أولية يمكن الطعن عليها.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين الماضي، باب الترشح أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم لخوض سباق انتخابات الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر المقبل، بعد تسلم ملفات أكثر من 98 مرشحًا، بينهم سيدتان فقط، وهن: رئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:29 PM

"رويترز": استبعاد 25 مرشحًا من بين 98 تقدموا لانتخابات الرئاسة الليبية

عملية أولية يمكن الطعن عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر في لجنة الانتخابات الليبية، اليوم "الأربعاء"، أن "اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحًا رئاسيًا مسجلًا"، وذلك في عملية أولية يمكن الطعن عليها.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين الماضي، باب الترشح أمام الراغبين في التقدم بأوراقهم لخوض سباق انتخابات الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر المقبل، بعد تسلم ملفات أكثر من 98 مرشحًا، بينهم سيدتان فقط، وهن: رئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,238
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