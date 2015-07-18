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أسعار نفط خام برنت يرتفع بنسبة 0.1%

وصل إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، صباح اليوم الخميس، بمقدار ستة سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما هبط سعر برميل نفط عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صباح اليوم، بقيمة ثمانية سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 56.7 دولارًا أمريكيًّا.

ويُعزا ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم إلى الانخفاض الفائق للمتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ انخفضت تلك بمقدار 3.1 مليون برميل، وبما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل؛ فيما تسببت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة اليوم في انخفاض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار نفط خام برنت يرتفع بنسبة 0.1%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، صباح اليوم الخميس، بمقدار ستة سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما هبط سعر برميل نفط عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صباح اليوم، بقيمة ثمانية سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 56.7 دولارًا أمريكيًّا.

ويُعزا ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم إلى الانخفاض الفائق للمتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ انخفضت تلك بمقدار 3.1 مليون برميل، وبما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل؛ فيما تسببت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة اليوم في انخفاض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
01:11 PM

أسعار نفط خام برنت يرتفع بنسبة 0.1%

وصل إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، صباح اليوم الخميس، بمقدار ستة سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 63.72 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما هبط سعر برميل نفط عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صباح اليوم، بقيمة ثمانية سنتات أو بنسبة 0.1% إلى 56.7 دولارًا أمريكيًّا.

ويُعزا ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم إلى الانخفاض الفائق للمتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي؛ إذ انخفضت تلك بمقدار 3.1 مليون برميل، وبما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل؛ فيما تسببت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة اليوم في انخفاض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.

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