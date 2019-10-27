"الحنيفي" يقلد "الدعرمي" رتبته الجديدة‎

قلّد مساعد مدير إدارة سجن محافظة بيشة، الرائد هادي محمد الحنيفي الشهراني، رئيس الرقباء عثمان سعد الدعرمي، رتبته الجديدة.

وأكد "الدعرمي" أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.