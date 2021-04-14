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حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 1.403

الإصابات تقفز إلى 65111

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا اليوم (الثلاثاء) إلى 1403 بعد تسجيل 107 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما مجموعه 4799 شخصاً تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.


تركيا فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 1.403
سبق

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا اليوم (الثلاثاء) إلى 1403 بعد تسجيل 107 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما مجموعه 4799 شخصاً تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.


14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:11 PM

حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 1.403

الإصابات تقفز إلى 65111

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا اليوم (الثلاثاء) إلى 1403 بعد تسجيل 107 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة، أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن ما مجموعه 4799 شخصاً تعافوا حتى الآن من الفيروس، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 33070.


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