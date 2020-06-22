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أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة يدرسون الفصل الصيفي "عن بعد"

عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" في 527 مقررًا دراسيًّا

يواصل أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة، دراستهم للفصل الصيفي "عن بعد" عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" في 527 مقررًا دراسيًّا.

وقال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، إنّ قرار الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي يتوافق مع خطة الجامعة في إكمال مسيرتها الأكاديميّة، والتعليميّة، بما يحقّق أهدافها التي تصب في المقام الأول في مصلحة طلاب وطالبات الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة –أعزها الله-؛ لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة، والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف، ووفق أعلى المعايير.

وشدّد "الحسين" على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق التعليمات والتدابير، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من تفشي الجائحة.

ووجّه رئيس الجامعة، شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة، على ما يقدّمونه من جهود مميّزة في الأداء والتفاعل منذ بداية الفصل الصيفي عكستها إحصاءات الفصل خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، إن جامعة الباحة تقدّم الفصل الصيفي عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" عن بعد لــ 5990 طالبًا وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة بواقع 527 مقررًا دراسيًّا، في 12 كلية من كليات الجامعة، وسط خدمات تقنية متقدّمة وفّرتها الجامعة.

ولفت إلى أنّه في ضوء مقاييس نظام التعلم "عن بعد" "منظومة رافد"، خلال الفترة الماضية من الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ، بلغ عدد المستخدمين لنظام رافد ٦٤٥٦١ طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد الواجبات الإلكترونية ١١١٦٧، وإجمالي الجلسات الافتراضية ٣٦٤٥ جلسة، وتجاوزت المدة الإجمالية لجميع الجلسات ١١٨٠٠ ساعة.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، إن الكليات تقوم بدورها بشكل مميز، كما أن عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تبذل جهودًا كبيرة لمزيد من العطاء وتسخير الإمكانات للتعلم "عن بُعد".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة يدرسون الفصل الصيفي "عن بعد"
سبق

يواصل أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة، دراستهم للفصل الصيفي "عن بعد" عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" في 527 مقررًا دراسيًّا.

وقال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، إنّ قرار الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي يتوافق مع خطة الجامعة في إكمال مسيرتها الأكاديميّة، والتعليميّة، بما يحقّق أهدافها التي تصب في المقام الأول في مصلحة طلاب وطالبات الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة –أعزها الله-؛ لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة، والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف، ووفق أعلى المعايير.

وشدّد "الحسين" على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق التعليمات والتدابير، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من تفشي الجائحة.

ووجّه رئيس الجامعة، شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة، على ما يقدّمونه من جهود مميّزة في الأداء والتفاعل منذ بداية الفصل الصيفي عكستها إحصاءات الفصل خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، إن جامعة الباحة تقدّم الفصل الصيفي عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" عن بعد لــ 5990 طالبًا وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة بواقع 527 مقررًا دراسيًّا، في 12 كلية من كليات الجامعة، وسط خدمات تقنية متقدّمة وفّرتها الجامعة.

ولفت إلى أنّه في ضوء مقاييس نظام التعلم "عن بعد" "منظومة رافد"، خلال الفترة الماضية من الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ، بلغ عدد المستخدمين لنظام رافد ٦٤٥٦١ طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد الواجبات الإلكترونية ١١١٦٧، وإجمالي الجلسات الافتراضية ٣٦٤٥ جلسة، وتجاوزت المدة الإجمالية لجميع الجلسات ١١٨٠٠ ساعة.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، إن الكليات تقوم بدورها بشكل مميز، كما أن عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تبذل جهودًا كبيرة لمزيد من العطاء وتسخير الإمكانات للتعلم "عن بُعد".

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:30 PM

أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة يدرسون الفصل الصيفي "عن بعد"

عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" في 527 مقررًا دراسيًّا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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يواصل أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة بجامعة الباحة، دراستهم للفصل الصيفي "عن بعد" عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" في 527 مقررًا دراسيًّا.

وقال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، إنّ قرار الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي يتوافق مع خطة الجامعة في إكمال مسيرتها الأكاديميّة، والتعليميّة، بما يحقّق أهدافها التي تصب في المقام الأول في مصلحة طلاب وطالبات الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة –أعزها الله-؛ لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة، والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف، ووفق أعلى المعايير.

وشدّد "الحسين" على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق التعليمات والتدابير، والإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من تفشي الجائحة.

ووجّه رئيس الجامعة، شكره وتقديره لجميع منسوبي الجامعة، على ما يقدّمونه من جهود مميّزة في الأداء والتفاعل منذ بداية الفصل الصيفي عكستها إحصاءات الفصل خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، إن جامعة الباحة تقدّم الفصل الصيفي عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" عن بعد لــ 5990 طالبًا وطالبة في مختلف تخصصات ومقرات الجامعة بواقع 527 مقررًا دراسيًّا، في 12 كلية من كليات الجامعة، وسط خدمات تقنية متقدّمة وفّرتها الجامعة.

ولفت إلى أنّه في ضوء مقاييس نظام التعلم "عن بعد" "منظومة رافد"، خلال الفترة الماضية من الفصل الصيفي للعام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ، بلغ عدد المستخدمين لنظام رافد ٦٤٥٦١ طالبًا وطالبة.

كما بلغ عدد الواجبات الإلكترونية ١١١٦٧، وإجمالي الجلسات الافتراضية ٣٦٤٥ جلسة، وتجاوزت المدة الإجمالية لجميع الجلسات ١١٨٠٠ ساعة.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، إن الكليات تقوم بدورها بشكل مميز، كما أن عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تبذل جهودًا كبيرة لمزيد من العطاء وتسخير الإمكانات للتعلم "عن بُعد".

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