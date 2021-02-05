بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

خلال تصريحات لبرنامج "120" على الإخبارية عقب صلاة الجمعة اليوم

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد عدد حالات "كورونا".

وقال: هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .

جاء ذلك في تصريحات للوزير "آل الشيخ" لبرنامج 120 على قناة الإخبارية تم عرضه بعد صلاة الجمعة.

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الدخول إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة يتطلب توفر تطبيق "توكلنا" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم .