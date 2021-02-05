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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

خلال تصريحات لبرنامج "120" على الإخبارية عقب صلاة الجمعة اليوم

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد عدد حالات "كورونا".

وقال: هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .

جاء ذلك في تصريحات للوزير "آل الشيخ" لبرنامج 120 على قناة الإخبارية تم عرضه بعد صلاة الجمعة.

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الدخول إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة يتطلب توفر تطبيق "توكلنا" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم .

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا
سبق

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد عدد حالات "كورونا".

وقال: هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .

جاء ذلك في تصريحات للوزير "آل الشيخ" لبرنامج 120 على قناة الإخبارية تم عرضه بعد صلاة الجمعة.

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الدخول إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة يتطلب توفر تطبيق "توكلنا" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم .

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
02:21 PM

بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

خلال تصريحات لبرنامج "120" على الإخبارية عقب صلاة الجمعة اليوم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
15
6,333

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد عدد حالات "كورونا".

وقال: هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .

جاء ذلك في تصريحات للوزير "آل الشيخ" لبرنامج 120 على قناة الإخبارية تم عرضه بعد صلاة الجمعة.

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الدخول إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة يتطلب توفر تطبيق "توكلنا" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم .

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