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في انتظار "نهاية العالم".. أب يعزل أبناءه في قبو لـ9 سنوات

سكان القرية أعربوا عن صدمتهم.. لم يكونوا يرون إلا الرجل

عثرت الشرطة الهولندية على أسرة مكونة من أب وأبنائه الستة، منعزلة في قبو منزل بمزرعة نائية في قرية راونرفولد منذ تسع سنوات؛ "انتظارًا لنهاية العالم".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، تم العثور على الأسرة بعد هروب الابن الأكبر من القبو إلى مطعم قريب منه، وطلبه المساعدة من العاملين به، بعد أن أخبرهم أن والده يحتجزه هو وإخوته في القبو منذ تسع سنوات، وأنهم لم يخرجوا منه منذ ذلك الحين انتظارًا لنهاية العالم؛ ليقوم مدير المطعم بالاتصال بالشرطة على الفور وإبلاغها بالواقعة.

وتوجهت الشرطة إلى منزل الأسرة؛ لتعثر على سلم خلف دولاب في غرفة المعيشة يؤدي إلى القبو، الذي كان الأب وأبناؤه يعيشون فيه، ولم يتضح بعدُ مكان الأم.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، واضطرت إلى احتجاز الأب بشكل مؤقت؛ لأنه رفض التعاون في التحقيق.

ويبلغ عمر الأب 58 عامًا؛ في حين تتراوح أعمار أبنائه الستة بين 16 و25 عامًا.

وقال عدد من الأبناء إنهم لم يكن لديهم أي فكرة عن وجود أشخاص آخرين في العالم.

وأعرب سكان القرية عن صدمتهم، وأبلغوا الصحافيين أنهم كانوا يرون رجلًا في المزرعة فقط ولم يعرفوا أن لديه أسرة.

وأوضحوا أن المزرعة بها حديقة خضراوات كبيرة وعدد كبير من الماشية، وهو ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات.

نهاية العالم قبو

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في انتظار "نهاية العالم".. أب يعزل أبناءه في قبو لـ9 سنوات
سبق

عثرت الشرطة الهولندية على أسرة مكونة من أب وأبنائه الستة، منعزلة في قبو منزل بمزرعة نائية في قرية راونرفولد منذ تسع سنوات؛ "انتظارًا لنهاية العالم".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، تم العثور على الأسرة بعد هروب الابن الأكبر من القبو إلى مطعم قريب منه، وطلبه المساعدة من العاملين به، بعد أن أخبرهم أن والده يحتجزه هو وإخوته في القبو منذ تسع سنوات، وأنهم لم يخرجوا منه منذ ذلك الحين انتظارًا لنهاية العالم؛ ليقوم مدير المطعم بالاتصال بالشرطة على الفور وإبلاغها بالواقعة.

وتوجهت الشرطة إلى منزل الأسرة؛ لتعثر على سلم خلف دولاب في غرفة المعيشة يؤدي إلى القبو، الذي كان الأب وأبناؤه يعيشون فيه، ولم يتضح بعدُ مكان الأم.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، واضطرت إلى احتجاز الأب بشكل مؤقت؛ لأنه رفض التعاون في التحقيق.

ويبلغ عمر الأب 58 عامًا؛ في حين تتراوح أعمار أبنائه الستة بين 16 و25 عامًا.

وقال عدد من الأبناء إنهم لم يكن لديهم أي فكرة عن وجود أشخاص آخرين في العالم.

وأعرب سكان القرية عن صدمتهم، وأبلغوا الصحافيين أنهم كانوا يرون رجلًا في المزرعة فقط ولم يعرفوا أن لديه أسرة.

وأوضحوا أن المزرعة بها حديقة خضراوات كبيرة وعدد كبير من الماشية، وهو ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:17 PM

في انتظار "نهاية العالم".. أب يعزل أبناءه في قبو لـ9 سنوات

سكان القرية أعربوا عن صدمتهم.. لم يكونوا يرون إلا الرجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت الشرطة الهولندية على أسرة مكونة من أب وأبنائه الستة، منعزلة في قبو منزل بمزرعة نائية في قرية راونرفولد منذ تسع سنوات؛ "انتظارًا لنهاية العالم".

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، تم العثور على الأسرة بعد هروب الابن الأكبر من القبو إلى مطعم قريب منه، وطلبه المساعدة من العاملين به، بعد أن أخبرهم أن والده يحتجزه هو وإخوته في القبو منذ تسع سنوات، وأنهم لم يخرجوا منه منذ ذلك الحين انتظارًا لنهاية العالم؛ ليقوم مدير المطعم بالاتصال بالشرطة على الفور وإبلاغها بالواقعة.

وتوجهت الشرطة إلى منزل الأسرة؛ لتعثر على سلم خلف دولاب في غرفة المعيشة يؤدي إلى القبو، الذي كان الأب وأبناؤه يعيشون فيه، ولم يتضح بعدُ مكان الأم.

وبدأت الشرطة تحقيقًا في الواقعة، واضطرت إلى احتجاز الأب بشكل مؤقت؛ لأنه رفض التعاون في التحقيق.

ويبلغ عمر الأب 58 عامًا؛ في حين تتراوح أعمار أبنائه الستة بين 16 و25 عامًا.

وقال عدد من الأبناء إنهم لم يكن لديهم أي فكرة عن وجود أشخاص آخرين في العالم.

وأعرب سكان القرية عن صدمتهم، وأبلغوا الصحافيين أنهم كانوا يرون رجلًا في المزرعة فقط ولم يعرفوا أن لديه أسرة.

وأوضحوا أن المزرعة بها حديقة خضراوات كبيرة وعدد كبير من الماشية، وهو ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات.

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