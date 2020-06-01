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تونس: 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 1084

ارتفاع الوفيات في موريتانيا إلى 23 شخصاً

سجلت تونس، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1084 مُصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، و48 حالة وفاة، و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وذلك منذ تاريخ ظهور الوباء في 2 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل حالتي وفاة و47 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 530 حالة، منها 27 حالة شفاء و23 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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تونس: 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 1084
سبق

سجلت تونس، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1084 مُصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، و48 حالة وفاة، و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وذلك منذ تاريخ ظهور الوباء في 2 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل حالتي وفاة و47 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 530 حالة، منها 27 حالة شفاء و23 حالة وفاة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:40 PM

تونس: 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 1084

ارتفاع الوفيات في موريتانيا إلى 23 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس، اليوم، سبع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 1084 مُصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أنه تم تسجيل 964 حالة شفاء، و48 حالة وفاة، و72 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس، وذلك منذ تاريخ ظهور الوباء في 2 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل حالتي وفاة و47 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بأنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 530 حالة، منها 27 حالة شفاء و23 حالة وفاة.

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