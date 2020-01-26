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رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد يتولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديَيْ الهلال والاتحاد؛ ليتولى مسؤولية الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المقال حسام حسن.

وقال النادي على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء، وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية، ويستلم الفريق بعدها. مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

وكشف حساب النادي أنه "تم الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي على أن يوجَد مساعد مدرب بديل لامليانو دياز، على أن يكون امليانو دياز في فريق تحليل الأداء فقط".

وسيقود أحمد حسن تدريبات الفريق بداية من اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل ضمن بطولة الدوري المصري، على أن يتولى دياز من بعد هذه المباراة المسؤولية الفنية للفريق.

وكان النادي قد استغنى عن خدمات مدربه حسام حسن يوم الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة من التعادل مع الزمالك في مباراة مؤجلة، أبقت على فارق 3 نقاط بين الفريقين لمصلحة الزمالك المتصدر بـ42 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد يتولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز
سبق

أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديَيْ الهلال والاتحاد؛ ليتولى مسؤولية الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المقال حسام حسن.

وقال النادي على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء، وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية، ويستلم الفريق بعدها. مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

وكشف حساب النادي أنه "تم الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي على أن يوجَد مساعد مدرب بديل لامليانو دياز، على أن يكون امليانو دياز في فريق تحليل الأداء فقط".

وسيقود أحمد حسن تدريبات الفريق بداية من اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل ضمن بطولة الدوري المصري، على أن يتولى دياز من بعد هذه المباراة المسؤولية الفنية للفريق.

وكان النادي قد استغنى عن خدمات مدربه حسام حسن يوم الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة من التعادل مع الزمالك في مباراة مؤجلة، أبقت على فارق 3 نقاط بين الفريقين لمصلحة الزمالك المتصدر بـ42 نقطة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:29 PM

رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد يتولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديَيْ الهلال والاتحاد؛ ليتولى مسؤولية الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المقال حسام حسن.

وقال النادي على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء، وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية، ويستلم الفريق بعدها. مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

وكشف حساب النادي أنه "تم الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي على أن يوجَد مساعد مدرب بديل لامليانو دياز، على أن يكون امليانو دياز في فريق تحليل الأداء فقط".

وسيقود أحمد حسن تدريبات الفريق بداية من اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل ضمن بطولة الدوري المصري، على أن يتولى دياز من بعد هذه المباراة المسؤولية الفنية للفريق.

وكان النادي قد استغنى عن خدمات مدربه حسام حسن يوم الجمعة الماضي بعد ساعات قليلة من التعادل مع الزمالك في مباراة مؤجلة، أبقت على فارق 3 نقاط بين الفريقين لمصلحة الزمالك المتصدر بـ42 نقطة.

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