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"المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك

ناقشا روابط الصداقة بين البلدين خلال لقائهما بمقر وفد المملكة بنيويورك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم ‏المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.‏


وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.‏

وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم ‏المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.‏


وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.‏

وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:51 PM

"المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك

ناقشا روابط الصداقة بين البلدين خلال لقائهما بمقر وفد المملكة بنيويورك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم ‏المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.‏


وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.‏

وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

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