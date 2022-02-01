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رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين يرفع الشكر إلى القيادة بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس

أكد أنه سيستمر في بذل جميع الجهود بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بولاية الهيئة

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن المجلس في دورته الحالية سيستمر في بذل جميع الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين، بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بولاية الهيئة.
وقدّم التهنئة لأعضاء المجلس على الثقة الملكية باختيارهم، سائلاً الله لهم العون والتوفيق والسداد في أداء هذه الأمانة، وتحقيق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين يرفع الشكر إلى القيادة بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن المجلس في دورته الحالية سيستمر في بذل جميع الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين، بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بولاية الهيئة.
وقدّم التهنئة لأعضاء المجلس على الثقة الملكية باختيارهم، سائلاً الله لهم العون والتوفيق والسداد في أداء هذه الأمانة، وتحقيق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:46 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:48 PM

رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين يرفع الشكر إلى القيادة بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس

أكد أنه سيستمر في بذل جميع الجهود بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بولاية الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن المجلس في دورته الحالية سيستمر في بذل جميع الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين، بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بولاية الهيئة.
وقدّم التهنئة لأعضاء المجلس على الثقة الملكية باختيارهم، سائلاً الله لهم العون والتوفيق والسداد في أداء هذه الأمانة، وتحقيق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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