أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "سعود بن عبدالرحمن"

في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وتقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة وإخوان الفقيد العزاء والمواساة، كما سيوارى الجثمان بمشيئة الله اليوم في مكة المكرمة.