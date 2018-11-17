النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب شرقي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة أمس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك؛ التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان، وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن حاكم مدينة عنبر آباد، أنه لم ترد أيّ تقارير تتحدث عن وقوع أضرارٍ من جرّاء هذه الهزة الأرضية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب شرقي إيران
سبق

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة أمس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك؛ التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان، وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن حاكم مدينة عنبر آباد، أنه لم ترد أيّ تقارير تتحدث عن وقوع أضرارٍ من جرّاء هذه الهزة الأرضية.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:28 AM

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب شرقي إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
85

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة أمس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك؛ التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان، وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن حاكم مدينة عنبر آباد، أنه لم ترد أيّ تقارير تتحدث عن وقوع أضرارٍ من جرّاء هذه الهزة الأرضية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,601
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,892
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,506
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,465

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة