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الأجهزة الأمنية في "بيشة" تحقق في انتحار فتاة بإحدى القرى

الواقعة حدثت أمس الأول.. والجثة بمستشفى الملك عبدالله

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة بشأن حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى التابعة للمحافظة أمس الأول، وما زالت جثة الفتاة بمستشفى الملك عبدالله.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الاجهزة الأمنية حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى لمحافظة بيشة في ظروف غامضة، وفتحت تحقيقاتها حول الحادثة؛ لمعرفة أسبابها ودوافعها.

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الأجهزة الأمنية في "بيشة" تحقق في انتحار فتاة بإحدى القرى
سبق

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة بشأن حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى التابعة للمحافظة أمس الأول، وما زالت جثة الفتاة بمستشفى الملك عبدالله.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الاجهزة الأمنية حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى لمحافظة بيشة في ظروف غامضة، وفتحت تحقيقاتها حول الحادثة؛ لمعرفة أسبابها ودوافعها.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
05:53 PM

الأجهزة الأمنية في "بيشة" تحقق في انتحار فتاة بإحدى القرى

الواقعة حدثت أمس الأول.. والجثة بمستشفى الملك عبدالله

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
12
18,080

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة بشأن حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى التابعة للمحافظة أمس الأول، وما زالت جثة الفتاة بمستشفى الملك عبدالله.

وقالت مصادر لـ"سبق": باشرت الاجهزة الأمنية حادثة انتحار فتاة بإحدى القرى لمحافظة بيشة في ظروف غامضة، وفتحت تحقيقاتها حول الحادثة؛ لمعرفة أسبابها ودوافعها.

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