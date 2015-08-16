"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين

أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين، أُطلقت من محافظة عمران.
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين
أُطلقت من محافظة عمران
أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين، أُطلقت من محافظة عمران.
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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيينصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-16
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:40 PM
"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين
أُطلقت من محافظة عمران
أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة للحوثيين، أُطلقت من محافظة عمران.
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