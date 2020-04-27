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إلغاء "فورمولا الفرنسي" وسباق الجائزة الكبرى البريطاني دون جمهور

يُعتبر السباق العاشر الذي يتم إلغاؤه أو تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الفرنسي لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين، أن السباق تم إلغاؤه في ضوء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأنه لن يقام في 2020.

وقال إريك بولييه رئيس السباق في بيان: "نظرًا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا؛ فإن سباق الجائزة الكبرى الفرنسي أحيط علمًا بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية؛ مما يجعل من المستحيل الحفاظ على الحدث الخاص بنا".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فهذا السباق هو العاشر الذي يتم إلغاؤه أو تأجيله خلال تفشي وباء فيروس كورونا؛ حيث تسعى فورمولا-1 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم 2020. وهناك أمنيات بأن يبدأ الموسم بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل بدون حضور جمهور.

وكان مضمار "سيلفرستون" قد أكد اليوم الاثنين، أن سباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام دون جمهور إذا كان هناك إمكانية للتسابق من الأساس، بعدها بأسبوعين.

وذكر مسؤولو المضمار في بيان: "من الواضح وفقًا للظروف الحالية في البلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليًا وللمستقبل القريب؛ أنه سيكون من الصعب -هذا العام- استضافة سباق الجائزة الكبرى البريطاني أمام الجماهير في سيلفرستون".

وأضاف البيان: "التزاماتنا هو أن نحافظ على صحة وسلامة كل المتواجدين في إعداد وتقديم الحدث (حراسنا المتطوعون، وصناع السباق، وبالطبع أنتم الجماهير المذهلة)، وهذا يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار يمكن اتخاذه".

فورمولا 1

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إلغاء "فورمولا الفرنسي" وسباق الجائزة الكبرى البريطاني دون جمهور
سبق

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الفرنسي لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين، أن السباق تم إلغاؤه في ضوء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأنه لن يقام في 2020.

وقال إريك بولييه رئيس السباق في بيان: "نظرًا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا؛ فإن سباق الجائزة الكبرى الفرنسي أحيط علمًا بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية؛ مما يجعل من المستحيل الحفاظ على الحدث الخاص بنا".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فهذا السباق هو العاشر الذي يتم إلغاؤه أو تأجيله خلال تفشي وباء فيروس كورونا؛ حيث تسعى فورمولا-1 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم 2020. وهناك أمنيات بأن يبدأ الموسم بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل بدون حضور جمهور.

وكان مضمار "سيلفرستون" قد أكد اليوم الاثنين، أن سباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام دون جمهور إذا كان هناك إمكانية للتسابق من الأساس، بعدها بأسبوعين.

وذكر مسؤولو المضمار في بيان: "من الواضح وفقًا للظروف الحالية في البلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليًا وللمستقبل القريب؛ أنه سيكون من الصعب -هذا العام- استضافة سباق الجائزة الكبرى البريطاني أمام الجماهير في سيلفرستون".

وأضاف البيان: "التزاماتنا هو أن نحافظ على صحة وسلامة كل المتواجدين في إعداد وتقديم الحدث (حراسنا المتطوعون، وصناع السباق، وبالطبع أنتم الجماهير المذهلة)، وهذا يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار يمكن اتخاذه".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:15 PM

إلغاء "فورمولا الفرنسي" وسباق الجائزة الكبرى البريطاني دون جمهور

يُعتبر السباق العاشر الذي يتم إلغاؤه أو تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الفرنسي لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين، أن السباق تم إلغاؤه في ضوء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأنه لن يقام في 2020.

وقال إريك بولييه رئيس السباق في بيان: "نظرًا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا؛ فإن سباق الجائزة الكبرى الفرنسي أحيط علمًا بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية؛ مما يجعل من المستحيل الحفاظ على الحدث الخاص بنا".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فهذا السباق هو العاشر الذي يتم إلغاؤه أو تأجيله خلال تفشي وباء فيروس كورونا؛ حيث تسعى فورمولا-1 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم 2020. وهناك أمنيات بأن يبدأ الموسم بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل بدون حضور جمهور.

وكان مضمار "سيلفرستون" قد أكد اليوم الاثنين، أن سباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام دون جمهور إذا كان هناك إمكانية للتسابق من الأساس، بعدها بأسبوعين.

وذكر مسؤولو المضمار في بيان: "من الواضح وفقًا للظروف الحالية في البلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليًا وللمستقبل القريب؛ أنه سيكون من الصعب -هذا العام- استضافة سباق الجائزة الكبرى البريطاني أمام الجماهير في سيلفرستون".

وأضاف البيان: "التزاماتنا هو أن نحافظ على صحة وسلامة كل المتواجدين في إعداد وتقديم الحدث (حراسنا المتطوعون، وصناع السباق، وبالطبع أنتم الجماهير المذهلة)، وهذا يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار يمكن اتخاذه".

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