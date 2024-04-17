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السنغال: 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 353 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 353 مصابًا منذ الثاني من مارس الماضي، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن 194 مريضًا تماثلوا للشفاء، بينما يواصل 38 مصابًا علاجهم في المستشفيات .

السنغال فيروس كورونا الجديد

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السنغال: 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 353 مصابًا منذ الثاني من مارس الماضي، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن 194 مريضًا تماثلوا للشفاء، بينما يواصل 38 مصابًا علاجهم في المستشفيات .

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:05 PM

السنغال: 21 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 353 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 353 مصابًا منذ الثاني من مارس الماضي، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن 194 مريضًا تماثلوا للشفاء، بينما يواصل 38 مصابًا علاجهم في المستشفيات .

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