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إغلاق محل تجاري مخالف لبيع الخضار والفواكه شرق الطائف

يعمل دون ترخيص.. ضمن الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية

ضمن الجولات الميدانية التصحيحية الرقابية على الأنشطة الغذائية والصحية؛ أغلَقَ مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية، محلًّا تجاريًّا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه، بعد رصده يعمل بشكل غير نظامي.

وكان الفريق الرقابي، قد ضبط عددًا من المخالفات النظامية والصحية خلال الجولات تجاوزت 30 مخالفة متنوعة.

وبيّنت "أمانة الطائف" أن محل الخضار والفواكه الذي تم إغلاقه يعمل دون ترخيص نظاميّ؛ مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه.

وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف، مخالفات أخرى تتعلق بسوء التخزين والعرض، وتدني مستوى النظافة، وعرض المنتجات خارج نطاق المحل؛ مما قد يتسبب في تعرضها للتلوث.

وأكدت الأمانة لـ"سبق" أن الحملة الرقابية غطت أحياء شرق الطائف، كما تستمر الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية في متابعة الأنشطة التجارية المختلفة والتوعية بالاشتراطات الصحية والنظامية، وتطبق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

الطائف بلدية شرق الطائف محلًّا تجاريًّا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه

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إغلاق محل تجاري مخالف لبيع الخضار والفواكه شرق الطائف
سبق

ضمن الجولات الميدانية التصحيحية الرقابية على الأنشطة الغذائية والصحية؛ أغلَقَ مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية، محلًّا تجاريًّا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه، بعد رصده يعمل بشكل غير نظامي.

وكان الفريق الرقابي، قد ضبط عددًا من المخالفات النظامية والصحية خلال الجولات تجاوزت 30 مخالفة متنوعة.

وبيّنت "أمانة الطائف" أن محل الخضار والفواكه الذي تم إغلاقه يعمل دون ترخيص نظاميّ؛ مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه.

وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف، مخالفات أخرى تتعلق بسوء التخزين والعرض، وتدني مستوى النظافة، وعرض المنتجات خارج نطاق المحل؛ مما قد يتسبب في تعرضها للتلوث.

وأكدت الأمانة لـ"سبق" أن الحملة الرقابية غطت أحياء شرق الطائف، كما تستمر الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية في متابعة الأنشطة التجارية المختلفة والتوعية بالاشتراطات الصحية والنظامية، وتطبق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:36 PM

إغلاق محل تجاري مخالف لبيع الخضار والفواكه شرق الطائف

يعمل دون ترخيص.. ضمن الجولات الرقابية على الأنشطة التجارية

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متعب البقمي - الطائف
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ضمن الجولات الميدانية التصحيحية الرقابية على الأنشطة الغذائية والصحية؛ أغلَقَ مراقبو بلدية شرق الطائف الفرعية، محلًّا تجاريًّا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه، بعد رصده يعمل بشكل غير نظامي.

وكان الفريق الرقابي، قد ضبط عددًا من المخالفات النظامية والصحية خلال الجولات تجاوزت 30 مخالفة متنوعة.

وبيّنت "أمانة الطائف" أن محل الخضار والفواكه الذي تم إغلاقه يعمل دون ترخيص نظاميّ؛ مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه.

وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف، مخالفات أخرى تتعلق بسوء التخزين والعرض، وتدني مستوى النظافة، وعرض المنتجات خارج نطاق المحل؛ مما قد يتسبب في تعرضها للتلوث.

وأكدت الأمانة لـ"سبق" أن الحملة الرقابية غطت أحياء شرق الطائف، كما تستمر الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية في متابعة الأنشطة التجارية المختلفة والتوعية بالاشتراطات الصحية والنظامية، وتطبق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

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