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"فيسبوك" تكشف عن شبكة "هورايزون" الاجتماعية في العالم الافتراضي

قالت: إنها الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف

كشفت شركة فيسبوك أمس الأربعاء، خلال مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6 عن (فيسبوك هورايزون) Facebook Horizon، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي.
وقالت في بيان: إن (فيسبوك هورايزون) موجّهة لمستخدمي منصتيْ (أوكولوس كوست) Oculus Quest، و(أوكولوس ريفت) Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020.
وأضافت فيسبوك: "تتويجًا لما تعلمناه حتى الآن بشأن المساحات والمجتمعات الافتراضية؛ تُعد (هورايزون) الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف؛ حيث يصبح أي شيء ممكنًا".
وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية (فيسبوك هورايزون)، بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.
وفي بداية الدخول إلى هذا العالم الافتراضي، سيكون على المستخدمين تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر -والمسماة (تيليبودز) Telepods- سوف تنقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.
وأوضحت فيسبوك أنه سيكون بإمكان المستخدمين لاحقًا بناءُ عوالم خاصة باستخدام (باني العالم) World Builder، وهي مجموعة من أدوات الإنشاء سهلة الاستخدام؛ إذ لا تتطلب أي معرفة سابقة بالبرمجة. ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي؛ فسوف توفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات للبشر باسم (سكان هورايزون المحليون) Horizon Locals.
واستعدادًا لإطلاق شبكة (فيسبوك هورايزون) في 2020؛ فإن فيسبوك تعتزم إغلاق خدمتيْ (فيسبوك سبيسز) Facebook Spaces، و(أوكولوس رومز) Oculus Rooms في 25 أكتوبر المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تكشف عن شبكة "هورايزون" الاجتماعية في العالم الافتراضي
سبق

كشفت شركة فيسبوك أمس الأربعاء، خلال مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6 عن (فيسبوك هورايزون) Facebook Horizon، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي.
وقالت في بيان: إن (فيسبوك هورايزون) موجّهة لمستخدمي منصتيْ (أوكولوس كوست) Oculus Quest، و(أوكولوس ريفت) Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020.
وأضافت فيسبوك: "تتويجًا لما تعلمناه حتى الآن بشأن المساحات والمجتمعات الافتراضية؛ تُعد (هورايزون) الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف؛ حيث يصبح أي شيء ممكنًا".
وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية (فيسبوك هورايزون)، بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.
وفي بداية الدخول إلى هذا العالم الافتراضي، سيكون على المستخدمين تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر -والمسماة (تيليبودز) Telepods- سوف تنقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.
وأوضحت فيسبوك أنه سيكون بإمكان المستخدمين لاحقًا بناءُ عوالم خاصة باستخدام (باني العالم) World Builder، وهي مجموعة من أدوات الإنشاء سهلة الاستخدام؛ إذ لا تتطلب أي معرفة سابقة بالبرمجة. ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي؛ فسوف توفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات للبشر باسم (سكان هورايزون المحليون) Horizon Locals.
واستعدادًا لإطلاق شبكة (فيسبوك هورايزون) في 2020؛ فإن فيسبوك تعتزم إغلاق خدمتيْ (فيسبوك سبيسز) Facebook Spaces، و(أوكولوس رومز) Oculus Rooms في 25 أكتوبر المقبل.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:42 AM

"فيسبوك" تكشف عن شبكة "هورايزون" الاجتماعية في العالم الافتراضي

قالت: إنها الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة فيسبوك أمس الأربعاء، خلال مؤتمر مطوري الواقع الافتراضي Oculus Conference 6 عن (فيسبوك هورايزون) Facebook Horizon، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي.
وقالت في بيان: إن (فيسبوك هورايزون) موجّهة لمستخدمي منصتيْ (أوكولوس كوست) Oculus Quest، و(أوكولوس ريفت) Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020.
وأضافت فيسبوك: "تتويجًا لما تعلمناه حتى الآن بشأن المساحات والمجتمعات الافتراضية؛ تُعد (هورايزون) الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف؛ حيث يصبح أي شيء ممكنًا".
وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية (فيسبوك هورايزون)، بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة، وممارسة الألعاب، وبناء المجتمعات، وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.
وفي بداية الدخول إلى هذا العالم الافتراضي، سيكون على المستخدمين تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم، ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر -والمسماة (تيليبودز) Telepods- سوف تنقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.
وأوضحت فيسبوك أنه سيكون بإمكان المستخدمين لاحقًا بناءُ عوالم خاصة باستخدام (باني العالم) World Builder، وهي مجموعة من أدوات الإنشاء سهلة الاستخدام؛ إذ لا تتطلب أي معرفة سابقة بالبرمجة. ولحماية المستخدمين في هذا العالم الافتراضي؛ فسوف توفر فيسبوك أدوات أمان وإرشادات للبشر باسم (سكان هورايزون المحليون) Horizon Locals.
واستعدادًا لإطلاق شبكة (فيسبوك هورايزون) في 2020؛ فإن فيسبوك تعتزم إغلاق خدمتيْ (فيسبوك سبيسز) Facebook Spaces، و(أوكولوس رومز) Oculus Rooms في 25 أكتوبر المقبل.

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