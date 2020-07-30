النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الجوف: حملات مستمرة على المطابخ للتأكد من الاشتراطات الصحية

"الحموان": رصدنا عدداً من المخالفات وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المطابخ، رصدت خلالها عدداً من المخالفات، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وكانت الأمانة قد حددت ستة شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء كل الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الجوف: حملات مستمرة على المطابخ للتأكد من الاشتراطات الصحية
سبق

كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المطابخ، رصدت خلالها عدداً من المخالفات، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وكانت الأمانة قد حددت ستة شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء كل الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
05:13 PM

أمانة الجوف: حملات مستمرة على المطابخ للتأكد من الاشتراطات الصحية

"الحموان": رصدنا عدداً من المخالفات وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
566

كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المطابخ، رصدت خلالها عدداً من المخالفات، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وكانت الأمانة قد حددت ستة شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء كل الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,298

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة