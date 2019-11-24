شاشة ضخمة لنهائي آسيا .. "بوليفارد الرياض" تفتح أبوابها لعشاق الزعيم

وسط أجواء المنطقة الساحرة والخدمات المميزة المقدمة بمطاعم ومقاهٍ شهيرة

تقرّر أن تفتح منطقة "الرياض بوليفارد" أبوابها للزوّار، اليوم الأحد، عند الساعة 12 ظهراً، وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا التي يوجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة #موسم_الرياض بثّ المواجهة مباشرةً للزوّار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.