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شاشة ضخمة لنهائي آسيا .. "بوليفارد الرياض" تفتح أبوابها لعشاق الزعيم

وسط أجواء المنطقة الساحرة والخدمات المميزة المقدمة بمطاعم ومقاهٍ شهيرة

تقرّر أن تفتح منطقة "الرياض بوليفارد" أبوابها للزوّار، اليوم الأحد، عند الساعة 12 ظهراً، وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا التي يوجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة #موسم_الرياض بثّ المواجهة مباشرةً للزوّار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.

الهلال أورواوا بوليفارد الرياض موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاشة ضخمة لنهائي آسيا .. "بوليفارد الرياض" تفتح أبوابها لعشاق الزعيم
سبق

تقرّر أن تفتح منطقة "الرياض بوليفارد" أبوابها للزوّار، اليوم الأحد، عند الساعة 12 ظهراً، وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا التي يوجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة #موسم_الرياض بثّ المواجهة مباشرةً للزوّار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:56 AM

شاشة ضخمة لنهائي آسيا .. "بوليفارد الرياض" تفتح أبوابها لعشاق الزعيم

وسط أجواء المنطقة الساحرة والخدمات المميزة المقدمة بمطاعم ومقاهٍ شهيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرّر أن تفتح منطقة "الرياض بوليفارد" أبوابها للزوّار، اليوم الأحد، عند الساعة 12 ظهراً، وذلك لإتاحة مشاهدة مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا التي يوجد طرفاً بها ممثل الوطن فريق الهلال.

وقررت إدارة #موسم_الرياض بثّ المواجهة مباشرةً للزوّار عبر شاشة ضخمة، ليتمكنوا من مشاهدة اللقاء وسط أجواء منطقة "الرياض بوليفارد" الساحرة، وخدمة مميزة تقدمها سلسلة من المطاعم والمقاهي الشهيرة.

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