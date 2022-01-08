اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ97 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%. وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 96,792,983 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,640,220 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,535,956 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,661 حالة حتى يوم أمس. وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 96.1%.

الإحصاء الخليجي: 97 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 95.2% صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08 اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ97 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%.



وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 96,792,983 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,640,220 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,535,956 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,661 حالة حتى يوم أمس.



وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 96.1%.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 02:57 PM

الإحصاء الخليجي: 97 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 95.2% إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,661 وحالات التعافي من الفيروس 2,535,956





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اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ97 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%.



وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 96,792,983 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,640,220 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,535,956 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,661 حالة حتى يوم أمس.



وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 96.1%.