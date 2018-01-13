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روسيا وألمانيا تدعوان لإجراء محادثات سلام ليبية في برلين

"بوتين" شدد على أهمية إنهاء الصراع

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات السلام الليبية في برلين.

وشدد بحسب "رويترز" على أهمية إنهاء الصراع.

من جهتها، أعلنت "ميركل" في نفس المؤتمر الصحفي أن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريباً.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار يوم الأحد، فيما تشتبك الفصائل المتحاربة، وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلاً أجنبياً على نحو متزايد.

الرئيس الروسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موسكو محادثات السلام الليبية برلين

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا وألمانيا تدعوان لإجراء محادثات سلام ليبية في برلين
سبق

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات السلام الليبية في برلين.

وشدد بحسب "رويترز" على أهمية إنهاء الصراع.

من جهتها، أعلنت "ميركل" في نفس المؤتمر الصحفي أن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريباً.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار يوم الأحد، فيما تشتبك الفصائل المتحاربة، وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلاً أجنبياً على نحو متزايد.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
08:10 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:04 AM

روسيا وألمانيا تدعوان لإجراء محادثات سلام ليبية في برلين

"بوتين" شدد على أهمية إنهاء الصراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات السلام الليبية في برلين.

وشدد بحسب "رويترز" على أهمية إنهاء الصراع.

من جهتها، أعلنت "ميركل" في نفس المؤتمر الصحفي أن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريباً.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار يوم الأحد، فيما تشتبك الفصائل المتحاربة، وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلاً أجنبياً على نحو متزايد.

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