روسيا وألمانيا تدعوان لإجراء محادثات سلام ليبية في برلين

"بوتين" شدد على أهمية إنهاء الصراع

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، اليوم السبت، إلى إجراء محادثات السلام الليبية في برلين.

وشدد بحسب "رويترز" على أهمية إنهاء الصراع.

من جهتها، أعلنت "ميركل" في نفس المؤتمر الصحفي أن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريباً.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار يوم الأحد، فيما تشتبك الفصائل المتحاربة، وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلاً أجنبياً على نحو متزايد.