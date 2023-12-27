النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضحايا كورونا.. 55 وفاة بكوريا الجنوبية و37 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 611 ألفًا و670 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالات وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضحايا كورونا.. 55 وفاة بكوريا الجنوبية و37 بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 611 ألفًا و670 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالات وفاة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:26 AM

ضحايا كورونا.. 55 وفاة بكوريا الجنوبية و37 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
9

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 611 ألفًا و670 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,002
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,587
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة