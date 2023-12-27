ضحايا كورونا.. 55 وفاة بكوريا الجنوبية و37 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 611 ألفًا و670 إصابة، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 37 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالات وفاة.