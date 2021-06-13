بعد "كورونا".. "الإيدز" يتفشّى في السجون الإيرانية

السلطات سجلت 2000 مصاب

كشف رئيس منظمة السجون الإيرانية أصغر جهانغير، اليوم (السبت)، عن وجود ألفي سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبيّن "جهانغير" أثناء حفل انتهاء مهمته وتعيين السلطة القضائية بدلًا منه محمد مهدي محمدي؛ أن عدد المعتقلين في السجون الإيرانية بلغ 211 ألف سجين، وهم محتجزون في 268 مركزاً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء.

وذكر "جهانغير" أنه مع انتشار فيروس كورونا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 فبراير (شباط) الماضي، وبحلول نهاية مايو (أيار) الماضي، منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم.