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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

من ملوك ورؤساء الدول الإسلامية سائلين المولى أن يعيدها بالخير والبركة

بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب.

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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
سبق

بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:08 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:51 PM

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

من ملوك ورؤساء الدول الإسلامية سائلين المولى أن يعيدها بالخير والبركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,332

بمناسبة عيد الفطر المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب.

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