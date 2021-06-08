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أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تنظم برنامج "قيادة مجالس الإدارة" والتدريب حضوري وافتراضي

السجان: البرنامج يعزز ممارسات الحوكمة من خلال محتوى عالمي

‎افتتح المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائــدة (INSEAD) .

وأكد الدكتور السجان أهمية البرنامج في تعزيز ممارسات الحوكمة من خلال محتوى عالمي يتيح تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين، ويفتح باب الحوار بين الخبراء والممارسين، مشيرًا إلى تميز الأسلوب المستخدم في تنفيذ البرنامج؛ كونه يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ، أن البرنامج يقدم تجربة تدريبية افتراضية مختلفة باستخدام تقنيات حديثة كمنصة GOLIVE التفاعلية، ويعطي المشـاركين نظـرة شـاملة علـى الاقتصـاد فـي المشـهد العالمـي للحوكمـة، ومقاربـة ذلـك بمـا يـدور في مجلـس الإدارة، والدور الذي يتعين علــى مجالــس الإدارة أن تقوم به فــي عملية صنــع القــرار، وفهـم الاتجاهـات الكبـرى للمجالس وكيفية الإسـهام بفاعليـة فـي اجتماعاتهـا، وماهية الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمجلس لتعزيـز فاعليـته.

‎ويستمرّ البرنامج خمســة أســابيع (كل يوم اثنين وثلاثاء) ابتداء من 7 يونيو إلى 6 يوليو 2021م.

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أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تنظم برنامج "قيادة مجالس الإدارة" والتدريب حضوري وافتراضي
سبق

‎افتتح المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائــدة (INSEAD) .

وأكد الدكتور السجان أهمية البرنامج في تعزيز ممارسات الحوكمة من خلال محتوى عالمي يتيح تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين، ويفتح باب الحوار بين الخبراء والممارسين، مشيرًا إلى تميز الأسلوب المستخدم في تنفيذ البرنامج؛ كونه يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ، أن البرنامج يقدم تجربة تدريبية افتراضية مختلفة باستخدام تقنيات حديثة كمنصة GOLIVE التفاعلية، ويعطي المشـاركين نظـرة شـاملة علـى الاقتصـاد فـي المشـهد العالمـي للحوكمـة، ومقاربـة ذلـك بمـا يـدور في مجلـس الإدارة، والدور الذي يتعين علــى مجالــس الإدارة أن تقوم به فــي عملية صنــع القــرار، وفهـم الاتجاهـات الكبـرى للمجالس وكيفية الإسـهام بفاعليـة فـي اجتماعاتهـا، وماهية الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمجلس لتعزيـز فاعليـته.

‎ويستمرّ البرنامج خمســة أســابيع (كل يوم اثنين وثلاثاء) ابتداء من 7 يونيو إلى 6 يوليو 2021م.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:01 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:50 AM

أكاديمية تطوير القيادات الإدارية تنظم برنامج "قيادة مجالس الإدارة" والتدريب حضوري وافتراضي

السجان: البرنامج يعزز ممارسات الحوكمة من خلال محتوى عالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‎افتتح المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، برنامج "قيادة مجالس الإدارة" المنفذ بالشراكة مع مركـز حوكمة الشــركات (ICGC) التابع لكلية إدارة الأعمال الرائــدة (INSEAD) .

وأكد الدكتور السجان أهمية البرنامج في تعزيز ممارسات الحوكمة من خلال محتوى عالمي يتيح تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين، ويفتح باب الحوار بين الخبراء والممارسين، مشيرًا إلى تميز الأسلوب المستخدم في تنفيذ البرنامج؛ كونه يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي باستخدام أحدث التقنيات.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ، أن البرنامج يقدم تجربة تدريبية افتراضية مختلفة باستخدام تقنيات حديثة كمنصة GOLIVE التفاعلية، ويعطي المشـاركين نظـرة شـاملة علـى الاقتصـاد فـي المشـهد العالمـي للحوكمـة، ومقاربـة ذلـك بمـا يـدور في مجلـس الإدارة، والدور الذي يتعين علــى مجالــس الإدارة أن تقوم به فــي عملية صنــع القــرار، وفهـم الاتجاهـات الكبـرى للمجالس وكيفية الإسـهام بفاعليـة فـي اجتماعاتهـا، وماهية الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمجلس لتعزيـز فاعليـته.

‎ويستمرّ البرنامج خمســة أســابيع (كل يوم اثنين وثلاثاء) ابتداء من 7 يونيو إلى 6 يوليو 2021م.

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