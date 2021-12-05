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6 ملايين طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني حضورياً وعن بُعد اليوم

"التعليم" توجّه الإدارات بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية

يبدأ اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، وذلك بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية رغم تحديات الجائحة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي".

ووجّهت وزارة التعليم إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

ونوّهت الوزارة بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبّقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".

وأكّدت وزارة التعليم على مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 ملايين طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني حضورياً وعن بُعد اليوم
سبق

يبدأ اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، وذلك بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية رغم تحديات الجائحة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي".

ووجّهت وزارة التعليم إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

ونوّهت الوزارة بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبّقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".

وأكّدت وزارة التعليم على مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:51 AM

6 ملايين طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني حضورياً وعن بُعد اليوم

"التعليم" توجّه الإدارات بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدأ اليوم الأحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، وذلك بعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية حضورياً وعن بُعد، ومواصلة رحلتهم التعليمية رغم تحديات الجائحة في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي في مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضورياً مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، كما يواصل طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال دراستهم عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"، ومنصة "روضتي".

ووجّهت وزارة التعليم إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، كذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، مع الالتزام بتطبيقها حفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

ونوّهت الوزارة بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبّقة في الفصول الافتراضية عبر منصة "مدرستي".

وأكّدت وزارة التعليم على مكاتب الإشراف التربوي بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك؛ بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.

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