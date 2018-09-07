النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شرق ‏‏الحديدة ويقتل قيادياً حوثياً بارزاً

في معاركه التي يخوضها ضد المليشيا‏ الانقلابية المدعومة من إيران

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وفي هذا الإطار قال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدماً باتجاه كيلو 16 ‏الإستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏

وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع ‏‏/ ‏سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيس لميليشيا الحوثي.‏

وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏

وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو 16، ‏الأمر ‏الذي سيجعل المليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعية الجيش.‏

وقال المصدر: إن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للمليشيا مصرعه مع ستة عشر آخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شرق ‏‏الحديدة ويقتل قيادياً حوثياً بارزاً
سبق

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وفي هذا الإطار قال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدماً باتجاه كيلو 16 ‏الإستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏

وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع ‏‏/ ‏سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيس لميليشيا الحوثي.‏

وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏

وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو 16، ‏الأمر ‏الذي سيجعل المليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعية الجيش.‏

وقال المصدر: إن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للمليشيا مصرعه مع ستة عشر آخرين.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
09:28 PM

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شرق ‏‏الحديدة ويقتل قيادياً حوثياً بارزاً

في معاركه التي يخوضها ضد المليشيا‏ الانقلابية المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
2
2,473

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وفي هذا الإطار قال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدماً باتجاه كيلو 16 ‏الإستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏

وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع ‏‏/ ‏سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيس لميليشيا الحوثي.‏

وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏

وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو 16، ‏الأمر ‏الذي سيجعل المليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعية الجيش.‏

وقال المصدر: إن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للمليشيا مصرعه مع ستة عشر آخرين.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,164
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,123
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,944
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,168

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة