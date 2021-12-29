الصين تسجل 197 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

سجلت الصين اليوم الأربعاء، 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة إلى أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 101683 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.