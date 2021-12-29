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الصين تسجل 197 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

سجلت الصين اليوم الأربعاء، 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة إلى أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 101683 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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الصين تسجل 197 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين اليوم الأربعاء، 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة إلى أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 101683 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:35 AM

الصين تسجل 197 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجلت الصين اليوم الأربعاء، 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة إلى أن بر الصين الرئيسي سجل حتى يوم أمس 101683 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,993
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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