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كراني: انقلاب حراري وارتفاع في الدرجات الـ72 ساعة قادمة

قال: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة من الانقلاب الحراري تشهدها مناطق المملكة خلال الـ72 ساعة قادمة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى 4 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.

وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر.

وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم)، وأجزاء من منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية؛ في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني: انقلاب حراري وارتفاع في الدرجات الـ72 ساعة قادمة
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة من الانقلاب الحراري تشهدها مناطق المملكة خلال الـ72 ساعة قادمة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى 4 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.

وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر.

وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم)، وأجزاء من منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية؛ في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
08:26 AM

كراني: انقلاب حراري وارتفاع في الدرجات الـ72 ساعة قادمة

قال: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة من الانقلاب الحراري تشهدها مناطق المملكة خلال الـ72 ساعة قادمة، تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة إلى 4 درجات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نهاية 72 ساعة القادمة يبدأ الانقلاب الحراري على أجوائنا مؤديًا إلى ارتفاع حراري 3-4 مئوية.. وعظمى ما بين 45-48 في الظل.. تتخطى 50 تحت الشمس.

وأضاف: يصاحبه نشاط سطحي للرياح على معظم المناطق بطقس مغبر.

وتابع: يتكون تشكيل سحابي على مرتفعات الجزء الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا ممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم)، وأجزاء من منطقتيْ الجوف والحدود الشمالية؛ في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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