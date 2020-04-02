في حفر الباطن.. ضبط المتلفظ على رجال الأمن في فيديو متداول

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في حفر الباطن ضبطت شخصاً ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتلفظ على رجال الأمن بعد معاقبته بمخالفة أمر منع التجول.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حياله.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في حفر الباطن ضبطت شخصاً ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتلفظ على رجال الأمن بعد معاقبته بمخالفة أمر منع التجول.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حياله.فيروس كورونا الجديد منع التجول حفر الباطن الجهات الأمنية
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في حفر الباطن ضبطت شخصاً ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتلفظ على رجال الأمن بعد معاقبته بمخالفة أمر منع التجول.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حياله.
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في حفر الباطن ضبطت شخصاً ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتلفظ على رجال الأمن بعد معاقبته بمخالفة أمر منع التجول.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حياله.