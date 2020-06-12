المكسيك: 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 حالة وفاة

سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.
سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.المكسيك فيروس كورونا الجديد
سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.
سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.