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المكسيك: 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 حالة وفاة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133974 والوفيات 15944

سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 حالة وفاة
سبق

سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:32 PM

المكسيك: 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 حالة وفاة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133974 والوفيات 15944

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك أمس الخميس 4790 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 133974 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت أيضاً 587 وفاة ليرتفع إلى 15944 شخصاً.

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